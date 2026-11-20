W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2 150 rosyjskich okupantów. Takie dane opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na dzień 20 listopada 2026 roku.

Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 20 listopada, straciła:

personel – około 1 633 130 (+2 150) osób;

czołgów – 12 485 (+1) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 860 (+32) szt.;

systemów artyleryjskich – 52 574 (+17) sztuk;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 288 (+4) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 765 (+1) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 196 (+2) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 614 346 (+738) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 177 536 (+369) szt.;

techniki specjalnej – 4 919 (+3) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Rosjanie przeprowadzili 248 ataków w ciągu doby — kierunki Pokrowski i Kostiantynówski znajdują się pod presją.

Szyłówka pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, oświadczenia Rosjan są niezgodne z rzeczywistością.

Na kierunku południowo-słobozhańskim operatorzy batalionu systemów bezzałogowych „Apex” z brygady „Forpost” zniszczyli rosyjski pływający transporter PTS-2.

Rosyjskie siły okupacyjne nadal próbują zbliżyć się do Orichowa w obwodzie zaporoskim, stosując taktykę infiltracji małymi grupami piechoty, jednak ponoszą straty już na przedpolach miasta. Orichów pozostaje pod kontrolą Sił Obronnych Ukrainy.

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