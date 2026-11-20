Sztab Generalny Ukrainy zaktualizował dane dotyczące strat Rosji na dzień 20 listopada
W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2 150 rosyjskich okupantów. Takie dane opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na dzień 20 listopada 2026 roku.
Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 20 listopada, straciła:
- personel – około 1 633 130 (+2 150) osób;
- czołgów – 12 485 (+1) sztuk;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 860 (+32) szt.;
- systemów artyleryjskich – 52 574 (+17) sztuk;
- systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 288 (+4) szt.;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 765 (+1) szt.;
- samolotów – 452 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 196 (+2) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 614 346 (+738) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 177 536 (+369) szt.;
- techniki specjalnej – 4 919 (+3) szt.
Źródło: Sztab Generalny
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