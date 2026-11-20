过去24小时内，乌克兰守军消灭了2150名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部于2026年11月20日公布了这一数据。

截至11月20日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1,633,130人（+2,150人）；

坦克——12 485（+1）辆；

装甲战斗车——25 860 (+32) 辆；

火炮系统——52 574 (+17) 门；

多管火箭炮系统——2 288（+4）门；

防空武器——1 765 (+1) 套；

飞机——452架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 196 (+2) 套；

作战-战术级无人机——614 346 (+738) 架；

巡航导弹——5 196 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2（+0）艘；

汽车及油罐车——177 536 (+369) 辆；

特种装备——4 919 (+3) 辆

来源：总参谋部

俄军24小时内发动248次袭击——波克罗夫斯基和科斯滕蒂诺夫斯基方向面临压力。

希利夫卡仍由乌克兰武装部队控制，俄方声明与事实不符。

在南斯洛博扎纳方向，“前哨”旅所属“阿佩克斯”无人机系统营的操作员击中了一辆俄罗斯PTS-2浮动运输车。

俄罗斯占领军继续试图向扎波罗热州的奥里霍夫推进，采用小规模步兵分队渗透的战术，但在接近该市时已遭受伤亡。奥里霍夫仍由乌克兰国防军控制。

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