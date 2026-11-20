За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2 150 российских оккупантов. Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 20 ноября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 20 ноября потеряла:

личного состава – около 1 633 130 (+2 150) человек;

танков – 12 485 (+1) шт.;

боевых бронированных машин – 25 860 (+32) шт.;

артиллерийских систем – 52 574 (+17) шт.;

РСЗО – 2 288 (+4) шт.;

средств ПВО – 1 765 (+1) шт.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 196 (+2) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 346 (+738) шт.;

крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 177 536 (+369) шт.;

специальной техники – 4 919 (+3) ед.

Источник: Генштаб

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