总检察长办公室的少年检察官向三名女子提出了犯罪嫌疑，她们组织了一起为获取金钱报酬而将一名新生儿非法转交给中国公民的案件。该婴儿在出生一个半月大时被带出乌克兰。

据调查显示，2021年，该案组织者向一名外国人提出，以6000美元的价格，通过代孕项目在乌克兰安排生育一名婴儿，并随后将其带出国外。 为实施该计划，她找来一名中间人，该中间人物色了一名20岁的乌克兰女性——该女子以1,500美元为报酬，同意与中国公民缔结虚假婚姻，该婚姻于2021年10月在扎波罗热登记。

随后，这对假夫妻前往基辅的一家生殖医学诊所，该乌克兰女子出示了伪造的不孕证明，从而得以使用代孕服务。 2023年5月，孩子出生，该乌克兰女子与中国公民被正式登记为孩子的父母。

分娩后仅12天，该女子便签署了授权书，委托他人为婴儿办理乌克兰国籍和护照，并从中介处收到了约定的报酬。 2023年6月17日，该名外籍男子携月龄一个半的婴儿离开了乌克兰。

涉案人员被指控犯有经预谋的团伙贩卖未成年人罪，以及使用明知是伪造的文件罪（《乌克兰刑法典》第149条第3款、第358条第4款）。

来源：总检察长办公室。

一名39岁的里夫内区居民将因涉嫌贩卖人口及利用亲生子女贩卖PVP而受审。 据调查显示，该女子同意以6万格里夫纳的价格将11岁的女儿和两名分别9岁及14岁的儿子送往基辅乞讨，执法部门在收到3万格里夫纳后将其拘留。

特尔诺皮尔州乔尔特基夫区一名多子女母亲被指控恶意不履行父母职责。 因食用她做的蘑菇煎饼，两名子女、同居伴侣以及一名来做客的小女孩均不幸身亡。该女子面临最高八年监禁。

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