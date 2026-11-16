Rosyjski atak spowodował awaryjne przerwy w dostawach prądu w obwodzie czerkaskim
16 listopada w rejonie umańskim obwodu czerkaskiego odnotowano przerwy w dostawach prądu w wyniku rosyjskiego ataku. Z powodu uszkodzeń infrastruktury energetycznej wprowadzono awaryjne odcięcia prądu.
„Wróg nie przestaje atakować obiektów energetycznych w kraju. W wyniku kolejnego ataku odcięci od zasilania są obecnie odbiorcy w rejonie Uman – tam harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu tymczasowo nie obowiązują” – czytamy w komunikacie.
Przedstawiciele przedsiębiorstwa zapewnili, że pracownicy energetyczni podejmują wszelkie niezbędne działania, aby jak najszybciej ustabilizować sytuację.
Informację tę Czerkasyoblenergo opublikowało na Facebooku.
Rosyjskie ataki spowodowały awaryjne przerwy w dostawach prądu w obwodzie zaporoskim.
W wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w ciągu dnia 14 listopada liczba poszkodowanych wzrosła do 22 osób.