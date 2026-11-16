W Moskwie podczas zmasowanego ataku dronów rozległy się głośne wybuchy. Miejscowi mieszkańcy publikują filmy, na których słychać odgłosy wybuchów, a także szum śmigłowców ścigających drony.

Według relacji naocznych świadków dronom udało się przedrzeć przez linię rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

W ciągu 16 listopada burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o ataku dronów na stolicę Rosji, który rozpoczął się o północy i trwa już prawie 20 godzin. Wieczorem do Moskwy przedarły się ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne, które przebiły się przez trzy pierścienie obrony przeciwlotniczej. Na filmie, który pojawił się na profilu VChK-OGPU, słychać wybuchy oraz odgłos helikoptera, który prawdopodobnie był wykorzystywany do ścigania dronów.

Wpisy Sobianina dotyczące ataku dronów na Moskwę pojawiły się w sieci między godz. 19:14 a 19:53. Urzędnik poinformował, że siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad stolicą najpierw 17 bezzałogowych statków powietrznych, następnie – kolejne trzy, a po kilku minutach – jeszcze 15 i 20 aparatów. Według jego słów wszystkie drony zostały zestrzelone, a na miejsce upadku szczątków zmierzają odpowiednie służby. Łączna liczba dronów zestrzelonych w ciągu pół godziny wynosi 55 sztuk.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Od nocy Moskwa jest atakowana przez drony, a działalność dwóch lotnisk została zawieszona.

Przypomnijmy, że Ukraina zaatakowała most w Kerczu, ruch został zablokowany.

W obwodzie rostowskim uderzeniu uległa baza paliwowa.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły ataki na zakład chemiczny w Tatarstanie oraz zakład Monolit w obwodzie briańskim.

Czytaj nas na