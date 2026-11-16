W Kramatorsku rosyjski dron zaatakował samochód służbowy firmy „Donetskoblgaz”

Rano 16 listopada siły okupacyjne RF przeprowadziły atak dronem FPV na samochód służbowy „Donetskoblgaz” w rejonie Socmistečka w Kramatorsku, w wyniku czego dwóch pracowników lokalnego zarządu gospodarki gazowej odniosło lekkie obrażenia.

„Dzisiaj rosyjski dron ponownie zaatakował naszych pracowników. Dwie osoby odniosły obrażenia właśnie podczas wykonywania swoich obowiązków. Najważniejsze, że żyją. Ale ile jeszcze takich przypadków musi się wydarzyć? Nasi pracownicy gazownictwa codziennie wychodzą do pracy, zdając sobie sprawę, że mogą nie wrócić do domu. Wróg celowo atakuje ludzi, którzy zapewniają funkcjonowanie miast położonych w pobliżu linii frontu” – podkreślił prezes zarządu „Donetskoblgaz” Wadim Batiy, dodając, że pojazd należący do przedsiębiorstwa uległ uszkodzeniu.

Źródło: Sp.k. „Donetskoblgaz”.

W obwodzie dniepropetrowskim rosyjski dron FPV uderzył w kompleks stacji paliw „Ukrnafta”. W wyniku ataku uszkodzona została strefa kasowa oraz wyposażenie stacji.

Rosyjskie wojska po raz trzeci przeprowadziły atak na fabrykę „Oleina” w Dnieprze, należącą do amerykańskiej firmy. Zakład znalazł się pod ostrzałem w kontekście intensywnych rosyjskich ataków artyleryjskich na miasto, które trwały przez cały dzień z użyciem różnych rodzajów uzbrojenia.

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