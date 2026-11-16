Rosjanie zaatakowali obwód dniepropetrowski ponad 60 razy w ciągu jednego dnia; są ofiary śmiertelne

W ciągu dnia 16 listopada rosyjskie wojska ponad 60 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski. Do ataków okupanci wykorzystali drony i artylerię. W wyniku ostrzałów zginęły dwie osoby, a kolejne 19 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się jedno dziecko.

W Dnieprze Rosjanie uszkodzili infrastrukturę, budynki wielorodzinne, zakłady, magazyny, samochody oraz sprzęt rolniczy. Dwie osoby zginęły. 18 zostało rannych, w tym 16-letni chłopiec.

W rejonie Dniepru ostrzał dotknął gminy Nowoalexandrowska, Slobozhanska, Liubymowska i Podgorodniańska. Uszkodzono domy prywatne, kawiarnie i infrastrukturę.

W rejonie nikopolskim Rosjanie zaatakowali gminy Nikopol, Marganiecka, Pokrowska, Czerwonogrygoriewska i Mirowska. Uszkodzono domy prywatne, przedsiębiorstwa, szpital, magazyny, sklep oraz infrastrukturę. Do szpitala przewieziono 67-letniego mężczyznę w stanie średnio ciężkim.

W Kamieńsku, Krywym Rogu oraz gminie Piszczańskiej w rejonie Samarowskim uszkodzono infrastrukturę.

W gminie Dubowikowskiej w rejonie Synielnikowskim wybuchł pożar.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.

W obwodzie dniepropetrowskim odnotowano w ciągu dnia ponad 40 rosyjskich ataków.

W obwodzie dniepropetrowskim odnotowano ponad 50 rosyjskich ataków w ciągu jednego dnia; są ofiary śmiertelne i ranni.

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