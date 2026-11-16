Rosyjski dron FPV zaatakował stację benzynową „Ukrnafta” w obwodzie dniepropetrowskim

W obwodzie dniepropetrowskim rosyjski dron FPV uderzył w kompleks stacji paliw „Ukrnafta”. W wyniku ataku uszkodzono strefę kasową oraz wyposażenie stacji.

„Dzisiaj rosyjski dron typu FPV uderzył w kompleks stacji paliwowej „Ukrnafta” w obwodzie dniepropetrowskim. Na szczęście, dzięki podjętym środkom bezpieczeństwa, nikt nie ucierpiał” – poinformował Fedorenko.

Stwierdził, że uderzenie poważnie uszkodziło budynki stacji benzynowej, w szczególności strefę kasową i sprzęt. „Rosjanie celowo atakują infrastrukturę cywilną, z której codziennie korzystają tysiące ludzi, a także służby ratownicze – pogotowie ratunkowe i ratownicy” – dodał Fedorenko.

Informację tę opublikował na Facebooku pełniący obowiązki prezesa zarządu NAK „Naftogaz Ukrainy” Siergiej Fedorenko.

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W obwodzie dniepropetrowskim odnotowano ponad 50 rosyjskich ataków w ciągu jednego dnia; są ofiary śmiertelne i ranni.

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