Российский FPV-дрон атаковал АЗС «Укрнафты» в Днепропетровской области

В Днепропетровской области российский FPV-дрон поразил автозаправочный комплекс «Укрнафты». В результате атаки были повреждены кассовая зона и оборудование заправки.

«Сегодня российский FPV-дрон поразил автозаправочный комплекс «Укрнафты» в Днепропетровской области. К счастью, благодаря принятым мерам безопасности никто не пострадал», — сообщил Федоренко.

Он заявил, что удар серьезно повредил капитальные сооружения АЗК, в частности кассовую зону и оборудование. «Россияне целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре, которой ежедневно пользуются тысячи людей, а также экстренные службы — скорая помощь, спасатели», — добавил Федоренко.

Об этом сообщает в Facebook исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.

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