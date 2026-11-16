俄罗斯一天内对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了60多次袭击，造成人员死亡

11月16日当天，俄军对第聂伯市及第聂伯彼得罗夫斯克州发动了60多次袭击。占领军在袭击中动用了无人机和火炮。炮击导致两人死亡，另有19人受伤。伤者中包括一名儿童。

在第聂伯市，俄军破坏了基础设施、多户住宅楼、企业、仓库、汽车和农业机械。两人遇难，18人受伤，其中包括一名16岁的少年。

在第聂伯罗地区，新亚历山德罗夫斯卡、斯洛博日安斯卡、柳比米夫斯卡和皮德戈尔尼扬斯卡等社区遭到袭击。民宅、咖啡馆和基础设施均受损。

在尼科波尔区，俄军袭击了尼科波尔、马尔加内茨克、波克罗夫斯克、切尔沃诺格里戈里夫斯克和米里夫斯克等社区。民宅、企业、医院、仓库、商店及基础设施均受损。 一名67岁男子伤势中等，已被送往医院救治。

在卡缅斯克、克里沃罗格以及萨马罗夫斯基区皮什恰ンス卡社区，基础设施遭到破坏。

西涅利科夫斯基区杜博维基夫斯基社区发生火灾。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政当局负责人亚历山大·甘扎在Telegram上通报了这一情况。

一天内，第聂伯罗彼得罗夫斯克州记录到超过40次俄罗斯袭击。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州一天内遭遇了50多次俄罗斯袭击，造成人员死亡和受伤。

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