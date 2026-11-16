Россияне более 60 раз обстреляли Днепропетровскую область за день, есть погибшие

В течение дня 16 ноября российские войска более 60 раз наносили удары по Днепру и Днепропетровской области. Для нанесения ударов оккупанты использовали беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов погибли два человека, ещё 19 получили ранения. Среди пострадавших — один ребёнок.

В Днепре россияне повредили инфраструктуру, многоквартирные дома, предприятия, склады, автомобили, сельхозтехнику. Два человека погибли. 18 получили ранения, в том числе 16-летний юноша.

В Днепровском районе под ударом оказались Новоалександровская, Слобожанская, Любимовская и Подгороднянская общины. Повреждены частные дома, кафе, инфраструктура.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригоровскую и Мировскую общины. Повреждены частные дома, предприятия, больница, склады, магазин, инфраструктура. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 67-летнего мужчину.

В Каменском, Кривом Роге и Песчанской общине Самаровского района повреждена инфраструктура

В Дубовиковской общине Синельниковского района произошел пожар.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

В Днепропетровской области за сутки зафиксировано более 40 российских атак.

Днепропетровская область пережила более 50 российских атак за сутки, есть погибшие и пострадавшие.

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