Российский дрон повредил завод CANPACK под Киевом

В результате атаки российского дрона 15 ноября была повреждена производственная площадка CANPACK Ukraine в Вышгороде — украинского предприятия американской CANPACK Group, производящего алюминиевые банки для напитков.

После попадания на территории завода вспыхнул пожар, были повреждены производственные помещения. Спасатели ликвидировали возгорание. Всех работников своевременно эвакуировали в укрытие, пострадавших нет.

В настоящее время компания оценивает ущерб и готовится возобновить работу предприятия, как только это станет возможным и безопасным.

Завод в Вышгороде работает с 2003 года и способен производить более 1,1 млрд алюминиевых банок ежегодно.

Источник: CANPACK Ukraine

16 ноября российские оккупанты нанесли удар по Днепру. По сообщениям местных СМИ, под удар мог попасть завод «Олейна», где производят подсолнечное масло. На видео с места происшествия видно сильное задымление и пожар.

В селе Бандурка в Николаевской области российский беспилотник поразил Бандурский маслоэкстракционный завод. В результате удара повреждены четыре резервуара с подсолнечным маслом, один из них полностью разрушен. Разлив загрязнил более 3,5 тысячи квадратных метров земли, однако прямого попадания масла в реку Черный Ташлык пока не зафиксировано.

В результате российской атаки в Одесской области был поврежден терминал компании Kernel, занимающейся перевалкой подсолнечного масла. В результате удара уничтожено около 25 тысяч тонн готовой продукции.

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