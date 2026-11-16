Военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады с позывным «Еврей» во время боевого выхода сумел остаться незамеченным вражескими дронами, замаскировавшись на открытой местности.

По его словам, противник вряд ли будет искать бойца там, где, на первый взгляд, спрятаться невозможно.

Для маскировки он использует костюм «кикимора» и антидроновый плащ. Военный вспоминает случай, когда люди проходили совсем рядом, но не заметили его.

«Спрятаться можно везде, нужно просто иметь желание», — отмечает боец.

Он также подчеркивает, что характер войны изменился: сейчас главная опасность для пехотинцев часто исходит из воздуха. Российские разведывательные дроны могут незаметно следить за позициями украинских защитников, собирая информацию для дальнейших атак.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также захватили документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.

Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

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