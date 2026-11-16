Żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy opowiedział, jak ukrywa się przed rosyjskimi dronami po prostu na środku otwartego pola
Żołnierz 155. oddzielnej brygady zmechanizowanej o pseudonimie „Żyd” podczas akcji bojowej zdołał pozostać niezauważony przez wrogie drony, maskując się na otwartym terenie.
Jak twierdzi, przeciwnik raczej nie będzie szukał żołnierza w miejscu, gdzie na pierwszy rzut oka nie da się ukryć.
Do kamuflażu używa kombinezonu „kikimora” oraz płaszcza przeciwdronowego. Żołnierz wspomina sytuację, w której ludzie przechodzili tuż obok niego, ale go nie zauważyli.
„Ukryć się można wszędzie, trzeba tylko chcieć” – zauważa żołnierz.
Podkreśla również, że charakter wojny uległ zmianie: obecnie główne zagrożenie dla żołnierzy piechoty często pochodzi z powietrza. Rosyjskie drony zwiadowcze mogą niezauważalnie śledzić pozycje ukraińskich obrońców, zbierając informacje do dalszych ataków.
Źródło: Siły Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy
Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.