Żołnierz 155. oddzielnej brygady zmechanizowanej o pseudonimie „Żyd” podczas akcji bojowej zdołał pozostać niezauważony przez wrogie drony, maskując się na otwartym terenie.

Jak twierdzi, przeciwnik raczej nie będzie szukał żołnierza w miejscu, gdzie na pierwszy rzut oka nie da się ukryć.

Do kamuflażu używa kombinezonu „kikimora” oraz płaszcza przeciwdronowego. Żołnierz wspomina sytuację, w której ludzie przechodzili tuż obok niego, ale go nie zauważyli.

„Ukryć się można wszędzie, trzeba tylko chcieć” – zauważa żołnierz.

Podkreśla również, że charakter wojny uległ zmianie: obecnie główne zagrożenie dla żołnierzy piechoty często pochodzi z powietrza. Rosyjskie drony zwiadowcze mogą niezauważalnie śledzić pozycje ukraińskich obrońców, zbierając informacje do dalszych ataków.

Źródło: Siły Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy

Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z oddziału rozpoznawczego. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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