В течение недели пограничники бригады «Гарт» отражали попытки российских пехотных групп проникнуть на украинские позиции.

В ходе боев 45 оккупантов были ликвидированы, еще 33 ранены, а трое взяты в плен.

Украинские защитники продолжают срывать попытки захватчиков продвигаться небольшими группами в зоне ответственности бригады.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также изъяли документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.

Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

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