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Видео: Бойцы «Гарта» уничтожили 45 оккупантов на Южно-Слобожанском направлении

UA NEWS 16 Ноября 2026 17:48
Видео: Бойцы «Гарта» уничтожили 45 оккупантов на Южно-Слобожанском направлении

В течение недели пограничники бригады «Гарт» отражали попытки российских пехотных групп проникнуть на украинские позиции. 

В ходе боев 45 оккупантов были ликвидированы, еще 33 ранены, а трое взяты в плен.

Украинские защитники продолжают срывать попытки захватчиков продвигаться небольшими группами в зоне ответственности бригады.

 Источник: Государственная пограничная служба Украины

Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также изъяли документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию. 
 
Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города. 
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