W ciągu tygodnia strażnicy graniczni z brygady „Gart” odpierali próby przedostania się rosyjskich oddziałów piechoty na pozycje ukraińskie.

W trakcie walk zlikwidowano 45 okupantów, kolejnych 33 zostało rannych, a trzech wzięto do niewoli.

Ukraińscy obrońcy nadal udaremniają próby najeźdźców, by przedostać się małymi grupami na obszarze odpowiedzialności brygady.

Źródło: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy

Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z jednostki rozpoznawczej. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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