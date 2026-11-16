Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове

В Шевченковском районе Харькова российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом на уровне второго этажа.

В результате удара повреждено более 30 окон и около 10 автомобилей.

Источник: Игорь Терехов

В Харьковской области за сутки в результате атак РФ пострадали 14 человек, среди них дети.

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары на гражданских объектах в четырёх общинах, возникшие в результате вечерних и ночных атак российских беспилотников. Обошлось без погибших и пострадавших.

12 ноября российские войска нанесли удар двумя ракетами S-8000 (типа «Бандероль») по городу Златополь в Харьковской области. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки.

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