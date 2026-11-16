Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове
В Шевченковском районе Харькова российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом на уровне второго этажа.
В результате удара повреждено более 30 окон и около 10 автомобилей.
Источник: Игорь Терехов
В Харьковской области за сутки в результате атак РФ пострадали 14 человек, среди них дети.
В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары на гражданских объектах в четырёх общинах, возникшие в результате вечерних и ночных атак российских беспилотников. Обошлось без погибших и пострадавших.
12 ноября российские войска нанесли удар двумя ракетами S-8000 (типа «Бандероль») по городу Златополь в Харьковской области. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки.