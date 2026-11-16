Rosyjski dron uderzył w wieżowiec w Charkowie

W dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie rosyjski dron uderzył w wielorodzinny budynek mieszkalny na wysokości drugiego piętra.

W wyniku uderzenia uszkodzono ponad 30 okien i około 10 samochodów.

Źródło: Ihor Terechow

W obwodzie charkowskim w ciągu ostatniej doby w wyniku ataków Rosji rannych zostało 14 osób, w tym dzieci.

W obwodzie charkowskim ratownicy ugaszili pożary obiektów cywilnych w czterech gminach, które wybuchły w wyniku wieczornych i nocnych ataków rosyjskich dronów. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami S-8000 (typu „Banderole”) na miasto Zlatopil w obwodzie charkowskim. Odnotowano trafienie w cywilny zakład położony w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

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