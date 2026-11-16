Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові

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У Шевченківському районі Харкова російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок на рівні другого поверху.

Унаслідок удару пошкоджено понад 30 вікон та близько 10 автомобілів.

Джерело: Ігор Терехов

На Харківщині за добу через атаки РФ постраждали 14 людей, серед них діти.

У Харківській області рятувальники ліквідували пожежі на цивільних об'єктах у чотирьох громадах, які виникли внаслідок вечірніх і нічних атак російських безпілотників. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Російські війська 12 листопада завдали удару двома ракетами S-8000 (типу «Бандероль») по місту Златопіль у Харківській області. Зафіксовано влучання по цивільному підприємству, розташованому поблизу житлової забудови.

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