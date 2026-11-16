Trzech żołnierzy 234. pułku desantowo-szturmowego Federacji Rosyjskiej jest podejrzanych o torturowanie cywilów w Buczy podczas okupacji obwodu kijowskiego w marcu 2022 roku.

Według danych śledztwa dwóch okupantów, grożąc bronią, zmuszało miejscowego mieszkańca do idzenia przed nimi i wchodzenia do pomieszczeń podczas kontroli, wykorzystując go jako „żywą tarczę”. Kolejny spadochroniarz pobił i poniżał nieuzbrojonego cywila.

Wszystkim trzem postawiono zarzuty popełnienia zbrodni wojennej. Osobno skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko zastępcy dowódcy pojazdu bojowego tego samego pułku, którego podejrzewa się o brutalne pobicie i grożenie rozstrzelaniem lokalnemu mieszkańcowi.

W sumie w ramach śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych podczas okupacji Buczy zidentyfikowano 63 rosyjskich żołnierzy, którym postawiono 71 zarzutów.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz prokuratura obwodowa w Ługańsku zgromadziły materiał dowodowy i zaocznie postawiły zarzuty kierownikowi okupacyjnej placówki penitencjarnej w tymczasowo zajętej Ługańsku.

Przypomnijmy, że Służba Bezpieczeństwa w Kramatorsku zatrzymała kolejnego zdrajcę. Koordynował on rosyjski atak rakietowy na lokalną szkołę.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała pracownika „Ukrzaliznyci”, który współpracował z rosyjską FSB. Koordynował on ataki rakietowe na Kijów.

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