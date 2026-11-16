Rosyjskiego tzw. „korespondenta wojennego” Władimira Romanowa, który prowadzi kanał na Telegramie „Romanov Light”, został zatrzymany pod zarzutem zdrady stanu i szpiegostwa po opublikowaniu prawdziwych informacji o ewakuacji mieszkańców okupowanego Oleszki w obwodzie chersońskim.

Informują o tym jego koledzy-propagandziści. Tak więc „Raporty milicji Noworosji” podają, że do 40-letniego blogera, który przestał się odzywać pod koniec października, nie wpuszczają adwokatów, a sama sprawa rzekomo wiąże się ze zdradą stanu i współpracą z ukraińskimi służbami specjalnymi.

Kanał Alex Parker Returns poinformował 5 listopada o aresztowaniu Romanowa. Według danych kanału oskarża się go o zdradę stanu, szpiegostwo na rzecz Ukrainy oraz działania propagandowe pod kierownictwem ukraińskich służb specjalnych. To „tylko początek” prześladowań przedstawicieli społeczności Z, którzy dopuścili się wypowiedzi niepożądanych przez władze; szykuje się jeszcze kilka pokazowych represji – pisze Alex Parker Returns.

Źródło: rosyjskie kanały z-społeczności.

Rosyjski bloger wojskowy i propagandysta Władimir Romanow, autor kanału Telegramowego Romanov Light, został prawdopodobnie zatrzymany w tymczasowo okupowanym Sewastopolu.

Wcześniej Romanow napisał w mediach społecznościowych, że 30 października z tymczasowo okupowanych Oleszok na terytorium kontrolowane przez Ukrainę chce wyjechać cztery razy więcej osób niż do Rosji. Do przewozu osób chcących udać się na Ukrainę planuje się wykorzystać 17 autobusów, podczas gdy w kierunku Rosji mają wyruszyć tylko cztery. Twierdzi on również, że strona rosyjska rzekomo zamierza pokazać więcej autobusów jadących do Rosji, ukrywając puste wnętrza za zasłoniętymi oknami.

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