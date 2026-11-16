Rosyjski atak zniszczył część zakładu produkcyjnego „Korolivskyi Smak”

16 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na przedsiębiorstwo „Korolivskyi Smak” — ukraińskiego producenta olejów i tłuszczów.

W wyniku ataku wybuchł rozległy pożar, który zniszczył i uszkodził sprzęt produkcyjny.

Ponadto przedsiębiorstwo straciło znaczne ilości gotowej produkcji.

Z powodu poważnych zniszczeń firma została zmuszona do wstrzymania produkcji. Obecnie pracownicy likwidują skutki ataku – poinformował dyrektor ds. relacji publicznych firmy, Hennadij Tertycznyj.

Źródło: Giennadij Tertyczny

16 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Dniepr. Według doniesień lokalnych mediów celem ataku mogła być fabryka „Olejna”, gdzie produkuje się olej słonecznikowy. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać gęste zadymienie i pożar.

W miejscowości Bandurka w obwodzie mykolaivskim rosyjski dron uderzył w zakład ekstrakcji oleju w Bandurce. W wyniku uderzenia uszkodzono cztery zbiorniki z olejem słonecznikowym, z których jeden został całkowicie zniszczony. Wyciek zanieczyścił ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych terenu, jednak jak dotąd nie odnotowano bezpośredniego przedostania się oleju do rzeki Czarny Taszlik.

W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie odeskim uszkodzony został terminal firmy Kernel, zajmujący się przeładunkiem oleju słonecznikowego. W wyniku uderzenia zniszczono około 25 tysięcy ton gotowego produktu.

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