Российская атака уничтожила часть производственных мощностей компании «Королевский вкус»

16 ноября российские оккупанты нанесли удар по предприятию «Королевский вкус» — украинскому производителю масла и жиров.

В результате атаки возник масштабный пожар, который уничтожил и повредил производственное оборудование.

Кроме того, предприятие потеряло значительные объемы готовой продукции.

Из-за серьезных повреждений компания была вынуждена остановить производство. В настоящее время работники ликвидируют последствия удара, сообщил директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный.

Источник: Геннадий Тертичный

16 ноября российские оккупанты нанесли удар по Днепру. По сообщениям местных СМИ, под удар мог попасть завод «Олейна», где производят подсолнечное масло. На видео с места происшествия видно сильное задымление и пожар.

В селе Бандурка в Николаевской области российский беспилотник поразил Бандурский маслоэкстракционный завод. В результате удара повреждены четыре резервуара с подсолнечным маслом, один из них полностью разрушен. Разлив загрязнил более 3,5 тысячи квадратных метров земли, однако прямого попадания масла в реку Черный Ташлык пока не зафиксировано.

В результате российской атаки в Одесской области был поврежден терминал компании Kernel, занимающейся перевалкой подсолнечного масла. В результате удара уничтожено около 25 тысяч тонн готовой продукции.

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