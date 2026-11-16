Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России

В ночь на 16 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. В ходе атаки под удар попали установки по переработке нефти и производственные мощности по выпуску бензина.

Под удар попали три установки атмосферной трубчатой переработки нефти — АТ-4, АТ-5 и АТ-6. Также был поражён комплекс по производству автомобильных бензинов. В настоящее время масштабы нанесённого заводу ущерба уточняются.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли на юге России. Его мощности позволяют перерабатывать около 6,6 млн тонн нефти в год.

Завод имеет важное значение для обеспечения потребностей российской армии.

Благодаря расположению на юге страны он может поставлять топливо российским военным формированиям, воюющим против Украины, в частности на фронте и в оккупированном Крыму.

Поражение установок первичной переработки нефти и комплекса по производству бензинов может повлиять на объемы топлива, доступного для российской военной техники, а также на доходы от нефтепереработки.

Об этом сообщается со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Украина сократила переработку нефти в России на 30% и остановила 9 ключевых НПЗ.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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