乌克兰国防军对俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的一座炼油厂发动了袭击

11月16日夜间，乌克兰国防军袭击了位于俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的伊尔斯克炼油厂。此次袭击的目标是炼油装置和汽油生产设施。

三套常压管式炼油装置——AT-4、AT-5和AT-6——遭到打击。汽车汽油生产综合设施也遭到破坏。目前，该炼油厂遭受的损失程度正在核实中。

伊尔斯克炼油厂是俄罗斯南部石油炼制行业最大的企业之一。其年加工能力约为660万吨原油。

该炼油厂对保障俄罗斯军队的需求具有重要意义。

由于位于该国南部，该厂能够向与乌克兰交战的俄罗斯军事集团供应燃料，特别是前线和被占领的克里米亚地区。

若原油初级加工装置和汽油生产综合设施遭到破坏，可能会影响俄罗斯军用装备可获得的燃油供应量，以及炼油收入。

据乌克兰武装部队总参谋部消息称。

乌克兰已将俄罗斯境内的石油加工量削减30%，并停运了9家关键炼油厂。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市工业设施发生火灾，梁赞部分地区断电。

俄罗斯产量最大的石油公司“俄罗斯石油”（Rosneft）已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列打击后开始实施的。

关注我们在