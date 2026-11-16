Siły obronne przeprowadziły atak na rafinerię w obwodzie krasnodarskim w Rosji

W nocy z 15 na 16 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię ropy naftowej w Ilsku w obwodzie krasnodarskim w Rosji. Celem ataku były instalacje do przetwarzania ropy naftowej oraz zakłady produkujące benzynę.

Uderzeniu uległy trzy instalacje do atmosferycznego rafinowania ropy naftowej typu rurowego – AT-4, AT-5 i AT-6. Zniszczono również kompleks produkcji benzyn samochodowych. Obecnie ustalana jest skala szkód wyrządzonych rafinerii.

Rafineria w Ilsku jest jednym z największych zakładów przemysłu rafineryjnego na południu Rosji. Jej moce przerobowe pozwalają na przetwarzanie około 6,6 mln ton ropy naftowej rocznie.

Zakład ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb rosyjskiej armii.

Dzięki położeniu na południu kraju może dostarczać paliwo rosyjskim oddziałom wojskowym walczącym przeciwko Ukrainie, w szczególności na froncie oraz na okupowanym Krymie.

Zniszczenie instalacji do wstępnego przetwarzania ropy naftowej oraz kompleksu produkcji benzyn może wpłynąć na ilość paliwa dostępnego dla rosyjskiej techniki wojskowej, a także na dochody z rafinacji ropy naftowej.

Informację tę podano z powołaniem się na Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraina ograniczyła przerób ropy w Rosji o 30% i wstrzymała działalność 9 kluczowych rafinerii.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska spółka naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

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