11月26日凌晨，无人机对俄罗斯联邦斯塔夫罗波尔边疆区涅维诺米斯克的工业区发动了袭击。 据OSINT及监测频道Falcon和Astra的消息，袭击目标可能是为该地区工业企业供电的涅维诺米斯克发电站。

斯塔夫罗波尔边疆区州长弗拉基米尔·弗拉迪米罗夫证实了无人机对涅维诺米斯克工业区的袭击。据他称，俄罗斯防空部队正在击退此次袭击，并已击落部分无人机。 该地区当局未具体说明哪些企业成为了袭击目标。

据OSINT频道Falcon报道，无人机曾试图飞抵涅维诺米斯克热电厂区域。起初，无人机在接近目标时被击落，随后该频道报道称电厂区域内发生了数次袭击。 据Falcon消息，当地时间约02:45，该电厂园区内的数栋建筑再次遭到命中。

目前尚无关于损毁程度、电厂是否可能停运或人员伤亡的信息。俄罗斯当局尚未证实此次袭击。

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涅维诺米斯克热电厂是斯塔夫罗波尔边疆区的重要发电厂之一。该电厂以天然气为燃料，装机容量为1551兆瓦。 该电站设有13台涡轮机和14台锅炉。电站产生的电力输送至北高加索联合电网，同时该企业还为涅维诺米斯克的工业用户和居民提供热能及蒸汽。

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该电站的主要电力用户之一是隶属于“欧罗化学”集团的“涅维诺米斯克氮肥”化工联合企业。 该企业生产氨、硝酸铵、尿素、硝酸、甲醇、乙酸及其他化工产品。

Astra的分析师特别指出该工厂的军工意义。据该项目数据显示，来自内维诺米斯克的乙酸被供应给俄罗斯军工复合体的企业，用于生产爆炸物。

11月25日凌晨，数处工业设施周边传出爆炸声。新库伊比谢夫和西兹兰炼油厂遭到袭击，此外，一座输油站据信也遭到袭击。

无人机对俄罗斯石油运输基础设施的关键设施之一发动了一系列打击。袭击“卡列基诺”石油转运站后，现场发生大火。

此前，乌克兰总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一以及位于彼尔姆的卢克石油炼油厂均遭到打击。

此外，在11月23日凌晨，乌克兰国防军还对俄罗斯联邦罗斯托夫州的新沙赫京斯克石油产品厂发动了袭击。该工厂的大规模火灾甚至被卫星记录下来。

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