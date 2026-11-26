W nocy z 25 na 26 listopada drony przeprowadziły atak na strefę przemysłową w Nevinomysku w obwodzie stawropolskim Federacji Rosyjskiej. Według informacji z kanałów OSINT oraz monitorujących Falcon i Astra, celem mogła być elektrownia Nevinnomyssk, która dostarcza energię elektryczną do zakładów przemysłowych w regionie.

Gubernator obwodu stawropolskiego Władimir Władimirow potwierdził atak dronów na strefę przemysłową w Newinnomysku. Jak poinformował, rosyjska obrona przeciwlotnicza odpiera atak, a niektóre drony zostały zestrzelone. Władze regionu nie podały, które konkretnie przedsiębiorstwa stały się celami ataku.

Według doniesień kanału OSINT Falcon drony próbowały dotrzeć na teren elektrowni Nevinnomyssk. Początkowo drony były zestrzelane przed dotarciem do obiektu, a później kanał poinformował o kilku uderzeniach na terenie elektrowni. Około godziny 02:45 czasu lokalnego, według danych Falcon, odnotowano nowe trafienia w kilka budynków kompleksu.

Na razie nie ma informacji o skali zniszczeń, ewentualnym zatrzymaniu pracy elektrowni ani ofiarach. Władze rosyjskie nie potwierdziły jeszcze trafień.

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Elektrownia Nevinomysk – jedna z kluczowych elektrowni w obwodzie stawropolskim. Jest zasilana gazem ziemnym, a jej zainstalowana moc elektryczna wynosi 1551 MW. W elektrowni znajduje się 13 turbin i 14 kotłów. Energia elektryczna z elektrowni trafia do zjednoczonego systemu energetycznego Północnego Kaukazu, a zakład dostarcza również ciepło i parę odbiorcom przemysłowym oraz mieszkańcom Nievinomyska.

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Jednym z głównych odbiorców energii elektrycznej z elektrowni jest kombinat chemiczny „Nevinnomyssk Azot”, należący do grupy „EuroChem”. Zakład produkuje amoniak, saletrę amonową, karbamid, kwas azotowy, metanol, kwas octowy oraz inne produkty chemiczne.

Analitycy firmy Astra zwracają uwagę na znaczenie zakładu z punktu widzenia przemysłu zbrojeniowego. Zgodnie z danymi projektu kwas octowy z Nevinnomyska jest dostarczany do przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego w celu produkcji materiałów wybuchowych.

W nocy z 24 na 25 listopada w okolicy kilku obiektów przemysłowych rozległy się wybuchy. Atakom uległy rafinerie w Nowokuibyszewsku i Syzranie, a także, prawdopodobnie, stacja pompowania ropy.

Drony zadały serię uderzeń na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy naftowej. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii w Rosji w Baszkirii oraz rafinerii Lukoil w Permie.

Również w nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

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