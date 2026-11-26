W Kijowie i kilku obwodach ogłoszono dziś rano alarm powietrzny
O godz. 06:54 26 listopada w stolicy oraz w kilku regionach Ukrainy rozległy się sygnały alarmu powietrznego.
Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegają przed zagrożeniem ze strony dronów.
W stolicy ogłoszono żółty poziom zagrożenia.
Przypomnijmy, że 25 listopada w dzielnicy Desnyanska odnotowano trafienie w budynek na terenie strefy przemysłowej.
O godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i szeregu obwodów Ukrainy. Stolica pozostawała pod sygnałem zagrożenia przez prawie 60 minut.
Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.
W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.