O godz. 06:54 26 listopada w stolicy oraz w kilku regionach Ukrainy rozległy się sygnały alarmu powietrznego.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegają przed zagrożeniem ze strony dronów.

W stolicy ogłoszono żółty poziom zagrożenia.

Przypomnijmy, że 25 listopada w dzielnicy Desnyanska odnotowano trafienie w budynek na terenie strefy przemysłowej.

O godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i szeregu obwodów Ukrainy. Stolica pozostawała pod sygnałem zagrożenia przez prawie 60 minut.

Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

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