В ноябре РФ может нанести удар по Украине с помощью 6,5 тысяч реактивных дронов

В ноябре количество российских реактивных дронов, способных наносить удары по Украине, достигнет 6,5 тысячи.

Это примерно в 12 раз больше, чем в августе, когда было зафиксировано около 530 таких беспилотников.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью Радио Свобода. Он также обратил внимание на массированное применение Россией управляемых авиабомб, ракет и FPV-дронов на оптоволокне.

«В августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных шахидов из России, в ноябре будет шесть с половиной тысяч», — заявил Корецкий.

Источник: Радио Свобода

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