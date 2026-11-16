W listopadzie liczba rosyjskich dronów odrzutowych, które mogą zaatakować Ukrainę, osiągnie 6,5 tysiąca.

To około 12 razy więcej niż w sierpniu, kiedy odnotowano około 530 takich dronów.

O tym poinformował premier Serhij Korecki w wywiadzie dla Radia Swoboda. Zwrócił również uwagę na masowe stosowanie przez Rosję kierowanych bomb lotniczych, rakiet i dronów FPV z łączem światłowodowym.

„W sierpniu było 530, o ile się nie mylę, rakietowych dronów samobójczych z Rosji, a w listopadzie będzie sześć i pół tysiąca” – stwierdził Korecki.

Źródło: Radio Swoboda

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