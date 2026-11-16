У листопаді РФ може атакувати Україну 6,5 тисячами реактивних дронів
У листопаді кількість російських реактивних дронів, які можуть атакувати Україну, сягне 6,5 тисячі.
Це приблизно у 12 разів більше, ніж у серпні, коли зафіксували близько 530 таких безпілотників.
Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю Радіо Свобода. Він також звернув увагу на масоване застосування Росією керованих авіабомб, ракет і FPV-дронів на оптоволокні.
«В серпні було 530, якщо я не помиляюсь, реактивних шахедів із Росії, в листопаді буде шість з половиною тисяч», — заявив Корецький.
Джерело: Радіо Свобода
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