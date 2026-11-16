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Российский удар уничтожил склад киевской ресторанной сети

UA NEWS 16 Ноября 2026 16:47
Российский удар уничтожил склад киевской ресторанной сети

В результате российского нападения 16 ноября был полностью уничтожен склад сети «Рестораны Гусовских» в Киеве. 

Об этом сообщил совладелец заведений Евгений Гусовский.

 По его словам, склад уже не впервые попадает под обстрел, однако на этот раз спасти ничего не удалось. В результате атаки никто не пострадал.

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Источник: Евгений Гусовский

Напомним, что в результате российской утренней и дневной атаки 14 ноября на Киев обломки беспилотников обнаружили как минимум в двух районах столицы.

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 ударными дронами, среди которых 61 реактивный. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большинство беспилотников, однако часть из них достигла целей.

Российские захватчики 13 ноября нанесли удар по автозаправочной станции в Черниговской области.

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