Rosyjski atak zniszczył magazyn sieci restauracji z Kijowa
W wyniku rosyjskiego ataku 16 listopada całkowicie zniszczono magazyn sieci „Restauracje Gusowskich” w Kijowie.
Poinformował o tym współwłaściciel lokali Jewgienij Gusowski.
Jak twierdzi, magazyn nie po raz pierwszy znalazł się pod ostrzałem, jednak tym razem nie udało się nic uratować. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał.
Źródło: Jewgienij Gusowski
Przypomnijmy, że w wyniku porannego i popołudniowego ataku rosyjskiego na Kijów 14 listopada szczątki dronów znaleziono co najmniej w dwóch dzielnicach stolicy.
W nocy z 13 na 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 96 dronami uderzeniowymi, w tym 61 rakietowymi. Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zneutralizować większość dronów, jednak część z nich dotarła do celów.
13 listopada rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili atak na stację benzynową w obwodzie czernihowskim.