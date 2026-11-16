Rosyjski atak zniszczył magazyn sieci restauracji z Kijowa

W wyniku rosyjskiego ataku 16 listopada całkowicie zniszczono magazyn sieci „Restauracje Gusowskich” w Kijowie.

Poinformował o tym współwłaściciel lokali Jewgienij Gusowski.

Jak twierdzi, magazyn nie po raz pierwszy znalazł się pod ostrzałem, jednak tym razem nie udało się nic uratować. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał.

Źródło: Jewgienij Gusowski

Przypomnijmy, że w wyniku porannego i popołudniowego ataku rosyjskiego na Kijów 14 listopada szczątki dronów znaleziono co najmniej w dwóch dzielnicach stolicy.

W nocy z 13 na 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 96 dronami uderzeniowymi, w tym 61 rakietowymi. Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zneutralizować większość dronów, jednak część z nich dotarła do celów.

13 listopada rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili atak na stację benzynową w obwodzie czernihowskim.

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