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Російський удар знищив склад київської ресторанної мережі

UA NEWS 16 Листопада 2026 16:47
Російський удар знищив склад київської ресторанної мережі
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Унаслідок російської атаки 16 листопада повністю знищено склад мережі «Ресторани Гусовських» у Києві. 

Про це повідомив співвласник закладів Євген Гусовський.

 За його словами, склад уже не вперше потрапляє під обстріл, однак цього разу врятувати нічого не вдалося. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Джерело: Євген Гусовський

Нагадаємо, що унаслідок російської ранкової та денної атаки 14 листопада на Київ уламки безпілотників виявили щонайменше в двох районах столиці.

У ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.

Російські загарбники 13 листопада завдали удару по автозаправній станції в Чернігівській області.

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