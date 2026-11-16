Російський удар знищив склад київської ресторанної мережі

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Унаслідок російської атаки 16 листопада повністю знищено склад мережі «Ресторани Гусовських» у Києві.

Про це повідомив співвласник закладів Євген Гусовський.

За його словами, склад уже не вперше потрапляє під обстріл, однак цього разу врятувати нічого не вдалося. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Джерело: Євген Гусовський

Нагадаємо, що унаслідок російської ранкової та денної атаки 14 листопада на Київ уламки безпілотників виявили щонайменше в двох районах столиці.

У ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.

Російські загарбники 13 листопада завдали удару по автозаправній станції в Чернігівській області.

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