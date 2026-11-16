Войска РФ обстреляли склад кондитерской фабрики в Днепре, один мужчина получил ранения

В понедельник, 16 ноября, российские войска нанесли очередной удар по Днепру, поразив склад кондитерской фабрики и вызвав пожар, в результате чего был ранен 40-летний мужчина.

«40-летний мужчина получил ранение в результате очередного вражеского удара по Днепру. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести», — сообщил в своем Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, добавив, что в результате попадания также были повреждены грузовые автомобили.

Источник: Telegram-канал начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Российские оккупанты в понедельник, 16 ноября, нанесли удар по Балаклее Харьковской области. По предварительным данным, один человек погиб, ещё четверо получили ранения и получают медицинскую помощь.

Утром 16 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК на севере Одесской области. В результате атаки без электроснабжения остались более 52,2 тысячи семей, также повреждена производственная площадка компании.

Читай нас в