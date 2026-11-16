Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej zaatakowały magazyn fabryki cukierniczej w Dnieprze; ranny został mężczyzna

W poniedziałek, 16 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak na Dniepr, trafiając w magazyn fabryki cukierniczej i wywołując pożar, w wyniku którego ranny został 40-letni mężczyzna.

„40-letni mężczyzna odniósł obrażenia w wyniku kolejnego ataku wroga na Dniepr. Został hospitalizowany w stanie średniej ciężkości” – poinformował na swoim kanale Telegram szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza, dodając, że w wyniku trafienia uszkodzeniu uległy również samochody ciężarowe.

Źródło: kanał Telegram szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksandra Ganzhy.

W poniedziałek, 16 listopada, rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Balakliję w obwodzie charkowskim. Według wstępnych danych jedna osoba zginęła, a cztery kolejne odniosły rany i otrzymują pomoc medyczną.

Rano 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę energetyczną DTEK na północy obwodu odeskiego. W wyniku ataku ponad 52,2 tysiąca rodzin zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej, a także uszkodzony został zakład produkcyjny firmy.

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