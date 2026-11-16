Трем российским десантникам предъявили подозрения в пытках жителей Бучи

Трое военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка РФ подозреваются в пытках мирных жителей Бучи во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

По данным следствия, двое оккупантов под угрозой оружия заставляли местного жителя идти впереди них и заходить в помещения во время проверок, используя его в качестве «живого щита». Еще один десантник избил и унижал безоружного гражданского.

Всем троим было предъявлено подозрение в совершении военного преступления. Отдельно в суд был направлен обвинительный акт в отношении заместителя командира боевой машины того же полка, которого подозревают в жестоком избиении и угрозах расстрелом местному жителю.

Всего в рамках расследования преступлений, совершенных во время оккупации Бучи, установлены 63 причастных российских военнослужащих, которым предъявлено 71 подозрение.

Источник: Офис генерального прокурора

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