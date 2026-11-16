Liczba osób poszkodowanych w wyniku ataku Rosji na zakład w obwodzie kirowogradzkim wzrosła do trzech

W wyniku ataku wroga, który miał miejsce 16 listopada na zakład przemysłu spożywczego w gminie Svitlovodsk w obwodzie kirowogradzkim, liczba poszkodowanych wzrosła do trzech osób.

„Trzy osoby odniosły obrażenia. Wszystkim udzielono niezbędnej pomocy medycznej” – poinformował na swoim profilu na Facebooku sekretarz Rady Miejskiej Svitlovodska Maksym Bakumenko, dodając, że na miejscu zdarzenia trwają działania gaśnicze przy wsparciu sprzętu i specjalistów z sąsiednich gmin: Kremenczuka, Onufriivki i Oleksandrii.

Źródło: Facebook sekretarza Rady Miejskiej Svitlovodska Maksyma Bakumenko.

W poniedziałek, 16 listopada, rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły atak na zakład przemysłu spożywczego w rejonie Aleksandrii w obwodzie kirowogradzkim, w wyniku czego rannych zostało dwie osoby.

W poniedziałek, 16 listopada, rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Balakliję w obwodzie charkowskim. Według wstępnych danych jedna osoba zginęła, a cztery kolejne odniosły rany i otrzymują pomoc medyczną.

Rano 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę energetyczną DTEK na północy obwodu odeskiego. W wyniku ataku ponad 52,2 tysiąca rodzin zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej, a także uszkodzony został teren produkcyjny przedsiębiorstwa.

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