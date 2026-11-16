Кількість постраждалих від удару рф по підприємству на Кіровоградщині зросла до трьох

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Унаслідок ворожої атаки 16 листопада на підприємство харчової промисловості у Світловодській громаді Кіровоградської області кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб.

«Троє людей постраждали. Усім надають необхідну медичну допомогу», — повідомив у своєму фейсбуці секретар Світловодської міської ради Максим Бакуменко, додавши, що на місці події продовжується гасіння пожежі за підтримки техніки й фахівців із сусідніх громад Кременчука, Онуфріївки та Олександрії.

Джерело: Фейсбук секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка.

Російські окупаційні війська в понеділок, 16 листопада, завдали удару по об'єкту харчової промисловості в Олександрійському районі Кіровоградської області, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Російські окупанти в понеділок, 16 листопада, завдали удару по Балаклії Харківської області. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо дістали поранення та отримують медичну допомогу.

Уранці 16 листопада російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК на півночі Одеської області. Внаслідок атаки електропостачання втратили понад 52,2 тисячі родин, також пошкоджено виробничий майданчик компанії.

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