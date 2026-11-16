Число пострадавших в результате удара РФ по предприятию в Кировоградской области возросло до трёх

В результате вражеской атаки 16 ноября на предприятие пищевой промышленности в Светловодской общине Кировоградской области число пострадавших возросло до трёх человек.

«Три человека пострадали. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил в своём Facebook секретарь Светловодского городского совета Максим Бакуменко, добавив, что на месте происшествия продолжается тушение пожара при поддержке техники и специалистов из соседних общин Кременчуга, Онуфриевки и Александрии.

Источник: Facebook секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко.

Российские оккупационные войска в понедельник, 16 ноября, нанесли удар по объекту пищевой промышленности в Александрийском районе Кировоградской области, в результате чего пострадали два человека.

Российские оккупанты в понедельник, 16 ноября, нанесли удар по Балаклее Харьковской области. По предварительным данным, один человек погиб, ещё четверо получили ранения и получают медицинскую помощь.

Утром 16 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК на севере Одесской области. В результате атаки без электроснабжения остались более 52,2 тысячи семей, также повреждена производственная площадка компании.

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