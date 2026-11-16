W wyniku ataku rosyjskiego drona 15 listopada uszkodzono zakład produkcyjny CANPACK Ukraine w Wyshhorodzie — ukraińskiego przedsiębiorstwa należącego do amerykańskiej grupy CANPACK, które produkuje aluminiowe puszki na napoje.

Po trafieniu na terenie zakładu wybuchł pożar, w wyniku którego uszkodzeniu uległy pomieszczenia produkcyjne. Strażacy ugaszili pożar. Wszyscy pracownicy zostali na czas ewakuowani do schronów, nie ma ofiar.

Obecnie firma szacuje straty i przygotowuje się do wznowienia działalności zakładu, gdy tylko będzie to możliwe i bezpieczne.

Zakład w Wyshhorodzie działa od 2003 roku i jest w stanie wyprodukować ponad 1,1 mld puszek aluminiowych rocznie.

Źródło: CANPACK Ukraine

16 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na Dniepr. Według doniesień lokalnych mediów celem ataku mogła być fabryka „Olejna”, gdzie produkuje się olej słonecznikowy. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać silne zadymienie i pożar.

W miejscowości Bandurka w obwodzie mykolaivskim rosyjski dron uderzył w zakład ekstrakcji oleju w Bandurce. W wyniku uderzenia uszkodzono cztery zbiorniki z olejem słonecznikowym, z których jeden został całkowicie zniszczony. Wyciek zanieczyścił ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych terenu, jednak nie odnotowano jak dotąd bezpośredniego przedostania się oleju do rzeki Czarny Taszlik.

W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie odeskim uszkodzony został terminal firmy Kernel, zajmujący się przeładunkiem oleju słonecznikowego. W wyniku uderzenia zniszczono około 25 tysięcy ton gotowego produktu.

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