Najcięższe walki tego tygodnia na froncie toczyły się w pobliżu Kostiantynówki w obwodzie donieckim.

W samym mieście rosyjskich okupantów powstrzymuje 36. oddzielna brygada piechoty morskiej.

Na zachód od Kostiantynówki pozycje utrzymują żołnierze 93. oddzielnej brygady zmechanizowanej „Kholodny Jar”. Nie pozwalają oni okupantom posuwać się w kierunku Drużkivki i Kramatorska.

W mieście marines likwidują rosyjskich najeźdźców, którzy próbują przedostać się do Kostiantynówki. Jednocześnie oświadczenia Kremla o rzekomym przejęciu kontroli nad miastem nie pokrywają się z informacjami ukraińskiego Sztabu Generalnego.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z oddziału rozpoznawczego. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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