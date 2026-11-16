Sztab Generalny poinformował, kto broni Kostiantynówki przed rosyjską inwazją
Najcięższe walki tego tygodnia na froncie toczyły się w pobliżu Kostiantynówki w obwodzie donieckim.
W samym mieście rosyjskich okupantów powstrzymuje 36. oddzielna brygada piechoty morskiej.
Na zachód od Kostiantynówki pozycje utrzymują żołnierze 93. oddzielnej brygady zmechanizowanej „Kholodny Jar”. Nie pozwalają oni okupantom posuwać się w kierunku Drużkivki i Kramatorska.
W mieście marines likwidują rosyjskich najeźdźców, którzy próbują przedostać się do Kostiantynówki. Jednocześnie oświadczenia Kremla o rzekomym przejęciu kontroli nad miastem nie pokrywają się z informacjami ukraińskiego Sztabu Generalnego.
Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.