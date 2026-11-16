Самые ожесточённые бои на фронте на этой неделе велись вблизи Константиновки в Донецкой области.

В самом городе российских оккупантов сдерживает 36-я отдельная бригада морской пехоты.

К западу от Константиновки позиции удерживают бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Они не позволяют оккупантам продвигаться в направлении Дружковки и Краматорска.

В городе морпехи уничтожают российских захватчиков, пытающихся проникнуть в Константиновку. В то же время заявления Кремля о якобы установлении контроля над городом не соответствуют сообщениям украинского Генштаба.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также захватили документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.

Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

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