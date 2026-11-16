Генеральный штаб сообщил, кто защищает Константиновку от российского вторжения
Самые ожесточённые бои на фронте на этой неделе велись вблизи Константиновки в Донецкой области.
В самом городе российских оккупантов сдерживает 36-я отдельная бригада морской пехоты.
К западу от Константиновки позиции удерживают бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Они не позволяют оккупантам продвигаться в направлении Дружковки и Краматорска.
В городе морпехи уничтожают российских захватчиков, пытающихся проникнуть в Константиновку. В то же время заявления Кремля о якобы установлении контроля над городом не соответствуют сообщениям украинского Генштаба.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.
Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также захватили документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.
Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.