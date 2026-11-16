W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające ataki dronów na most krymski

W sieci opublikowano nagranie z ataku dronów na Most Krymski, do którego doszło w nocy z 15 na 16 listopada.

Na nagraniu słychać wybuchy oraz komentarze naocznych świadków, którzy informują o trafieniach.

Po ataku ruch samochodowy na moście został wstrzymany. Opublikowano również zdjęcia satelitarne, na których widać uszkodzenia nawierzchni drogowej oraz konstrukcji łukowej mostu.

Zdjęcia satelitarne uwieczniły uszkodzenia Mostu Krymskiego po ataku z 16 listopada, w szczególności co najmniej dwa odcinki z uszkodzoną nawierzchnią oraz deformację łuku mostu.

Wcześniej strona Putina zareagowała na ataki Sił Zbrojnych Ukrainy na Most Krymski i potwierdziła uszkodzenia.

Przypomnijmy, że w nocy z 15 na 16 listopada rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o przechwyceniu 1336 ukraińskich dronów nad terytorium Federacji Rosyjskiej, okupowanym Krymem oraz akwatoriami dwóch mórz.

Pojawiły się również informacje, że 16 listopada Ukraina zaatakowała most kerczeński, a ruch na nim został wstrzymany.





Czytaj nas na