В сети появилось видео ударов дронов по Крымскому мосту

В сети появились кадры атаки беспилотников на Крымский мост, произошедшей в ночь на 16 ноября.

На видео слышны взрывы и комментарии очевидцев, сообщающих о попаданиях.

После атаки автомобильное движение по мосту было перекрыто. Также были обнародованы спутниковые снимки, на которых видны повреждения дорожного полотна и арочной конструкции моста.

Спутниковые снимки зафиксировали повреждения Крымского моста после атаки 16 ноября, в частности как минимум два участка с поврежденным дорожным полотном и деформацию арки моста.

До этого в администрации Путина отреагировали на удары ВСУ по Крымскому мосту и признали повреждения.

Напомним, что в ночь на 16 ноября российское Минобороны сообщило о перехвате 1336 украинских беспилотников над территорией РФ, оккупированным Крымом и акваториями двух морей.

Также поступала информация, что 16 ноября Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто.





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