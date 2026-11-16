Украина, США и Европа провели переговоры о прекращении войны — Зеленский
Украинская переговорная делегация провела беседу с представителями США и европейских стран по вопросу прекращения войны. К переговорам присоединились американские специальные представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
«Сегодня состоялась очередная беседа переговорных групп — украинской, американской и европейской — на уровне команд. Активно продолжаются дипломатические процессы, и мы надеемся, что это не будет напрасным», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что команда Украины «работает максимально конструктивно», и добавил, что страна нуждается в «достойном завершении войны и гарантированной безопасности».
Зеленский рассказал, что в беседе также участвовали переговорщики президента США.
Кроме того, Европу впервые представляли в полном составе те, кто будет представлять её на переговорах с РФ.
«Это Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, а также представитель НАТО. Беседа была непростой, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих мы встретимся и разработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе», — сообщил президент.
Об этом сообщается со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Мирные переговоры должны предусматривать уступки со стороны России – Кая Каллас.
Когда пушки замолчали, а договор задержался: ТОП-7 войн, где перемирие опередило мир