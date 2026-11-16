Украина, США и Европа провели переговоры о прекращении войны — Зеленский

Украинская переговорная делегация провела беседу с представителями США и европейских стран по вопросу прекращения войны. К переговорам присоединились американские специальные представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

«Сегодня состоялась очередная беседа переговорных групп — украинской, американской и европейской — на уровне команд. Активно продолжаются дипломатические процессы, и мы надеемся, что это не будет напрасным», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что команда Украины «работает максимально конструктивно», и добавил, что страна нуждается в «достойном завершении войны и гарантированной безопасности».

Зеленский рассказал, что в беседе также участвовали переговорщики президента США.

Кроме того, Европу впервые представляли в полном составе те, кто будет представлять её на переговорах с РФ.

«Это Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, а также представитель НАТО. Беседа была непростой, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих мы встретимся и разработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе», — сообщил президент.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Мирные переговоры должны предусматривать уступки со стороны России – Кая Каллас.

Когда пушки замолчали, а договор задержался: ТОП-7 войн, где перемирие опередило мир

Читай нас в