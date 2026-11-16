Ukraina, Stany Zjednoczone i Europa przeprowadziły rozmowy dotyczące zakończenia wojny – Zełenski

Ukraiński zespół negocjacyjny przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich w sprawie zakończenia wojny. Do negocjacji dołączyli amerykańscy specjalni przedstawiciele Steve Witkoff i Jared Kushner.

„Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa między grupami negocjacyjnymi – ukraińską, amerykańską i europejską – na szczeblu zespołów. Procesy dyplomatyczne trwają aktywnie i mamy nadzieję, że nie pójdą na marne” – zaznaczył głowa państwa.

Prezydent podkreślił, że zespół Ukrainy „działa w sposób maksymalnie konstruktywny” i dodał, że kraj potrzebuje „godnego zakończenia wojny i zagwarantowanego bezpieczeństwa”.

Zełenski poinformował, że w rozmowie uczestniczyli również negocjatorzy prezydenta USA.

Ponadto po raz pierwszy w pełnym składzie reprezentowali Europę ci, którzy będą ją reprezentować podczas negocjacji z Rosją.

„Są to Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska, przedstawiciele UE, czyli Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, oraz przedstawiciel NATO. Rozmowa nie była łatwa, ale przyniosła rezultat: spotkamy się w Berlinie w ramach Koalicji Chętnych i wypracujemy konkretne wspólne działania w procesie negocjacyjnym” – poinformował prezydent.

Informacja ta pochodzi z oświadczenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Negocjacje pokojowe muszą zakładać ustępstwa ze strony Rosji – Kaya Kallas.

Kiedy ucichły działa, a porozumienie się opóźniło: 7 najważniejszych wojen, w których rozejm wyprzedził pokój

Czytaj nas na