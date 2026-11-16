Ukraina, Stany Zjednoczone i Europa przeprowadziły rozmowy dotyczące zakończenia wojny – Zełenski
Ukraiński zespół negocjacyjny przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich w sprawie zakończenia wojny. Do negocjacji dołączyli amerykańscy specjalni przedstawiciele Steve Witkoff i Jared Kushner.
„Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa między grupami negocjacyjnymi – ukraińską, amerykańską i europejską – na szczeblu zespołów. Procesy dyplomatyczne trwają aktywnie i mamy nadzieję, że nie pójdą na marne” – zaznaczył głowa państwa.
Prezydent podkreślił, że zespół Ukrainy „działa w sposób maksymalnie konstruktywny” i dodał, że kraj potrzebuje „godnego zakończenia wojny i zagwarantowanego bezpieczeństwa”.
Zełenski poinformował, że w rozmowie uczestniczyli również negocjatorzy prezydenta USA.
Ponadto po raz pierwszy w pełnym składzie reprezentowali Europę ci, którzy będą ją reprezentować podczas negocjacji z Rosją.
„Są to Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska, przedstawiciele UE, czyli Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, oraz przedstawiciel NATO. Rozmowa nie była łatwa, ale przyniosła rezultat: spotkamy się w Berlinie w ramach Koalicji Chętnych i wypracujemy konkretne wspólne działania w procesie negocjacyjnym” – poinformował prezydent.
Informacja ta pochodzi z oświadczenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
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