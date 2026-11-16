Rosja nie zgodziła się na udział przedstawicieli krajów europejskich w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Poinformował o tym doradca rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, Jurij Uszakow. Wcześniej przedstawiciele USA informowali, że strony rzekomo uzgodniły włączenie Europy do procesu negocjacyjnego.

„Obecnie trwają rozmowy na temat przeprowadzenia kolejnej rundy (negocjacji) w formacie trójstronnym. Negocjacje te wznowiono kilka dni temu w Abu Zabi i uzgodniono, że będą kontynuowane. Data nie została jeszcze ustalona, podobnie jak rozszerzenie formatu. Niektórzy o tym mówią, ale nie zostało to z nami uzgodnione” – oświadczył Uszakow.

Zapytano go, na jakich warunkach Rosja zgodzi się na udział Europejczyków w tych rozmowach.

„Zanim będzie można to uzgodnić, trzeba będzie wiele zrobić. W szczególności może okazać się konieczne przeprowadzenie kolejnej rundy, a może nawet więcej niż jednej rundy rozmów trójstronnych” – odpowiedział Uszakow.

Stwierdził również, że udział Europejczyków w negocjacjach zależy od tego, czy Rosja otrzyma od nich „jasny sygnał dotyczący tego, czego chcą i jaki konstruktywny, istotny wkład mogą wnieść w pomyślne zakończenie wojny na Ukrainie”. Zaznaczył również, że Rosja, UE, Wielka Brytania i Ukraina pozostają daleko od siebie w kwestii zakończenia wojny.

Informuje o tym agencja Reuters.

Przypomnijmy, że Ukraina, USA i Europa przeprowadziły rozmowy dotyczące zakończenia wojny – poinformował Zełenski.



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